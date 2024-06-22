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19:08, 22 июня 2024Бывший СССР

Бывший полковник СБУ анонсировал генеральное сражение в зоне СВО

Бывший полковник СБУ Стариков анонсировал генеральное сражение в зоне СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

В зоне специальной военной операции (СВО) летом начнется ключевое сражение. У России и Украины после этого появится шанс выйти на переговорный трек. Об этом заявил бывший полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков в эфире YouTube-канала Politeka.

Он отметил, что «какое-то военное событие» может состояться в период с конца лета до сентября. «Я это называю генеральным сражением, которое приведет к эскалации или деэскалации и, может быть, станет основой для начала переговоров», — подметил бывший полковник СБУ.

Стариков предположил, что сейчас, в преддверии ключевого сражения, Запад готовит авиагруппу из солдат Украины. Именно она, считает экс-полковник СБУ, попытается противостоять ударам российских управляемых авиабомб.

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      Варвара Кошечкина
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