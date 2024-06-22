Бывший полковник СБУ анонсировал генеральное сражение в зоне СВО

Бывший полковник СБУ Стариков анонсировал генеральное сражение в зоне СВО

В зоне специальной военной операции (СВО) летом начнется ключевое сражение. У России и Украины после этого появится шанс выйти на переговорный трек. Об этом заявил бывший полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков в эфире YouTube-канала Politeka.

Он отметил, что «какое-то военное событие» может состояться в период с конца лета до сентября. «Я это называю генеральным сражением, которое приведет к эскалации или деэскалации и, может быть, станет основой для начала переговоров», — подметил бывший полковник СБУ.

Стариков предположил, что сейчас, в преддверии ключевого сражения, Запад готовит авиагруппу из солдат Украины. Именно она, считает экс-полковник СБУ, попытается противостоять ударам российских управляемых авиабомб.