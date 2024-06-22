В Закарпатье мобилизовали священника УПЦ

В Закарпатской области протодиакона УПЦ мобилизовали в ВСУ

Протодиакона Хустской церкви Украинской православной церкви (УПЦ) в Закарпатской области Владимира Петровцева мобилизовали в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение епархии.

В церкви попросили помолиться за мобилизованного священника.

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) с помощью угроз обязали священников склонять прихожан к вступлению в ВСУ. Распоряжение было передано настоятелям храмов и приходов Церкви евангельских христиан-баптистов, Церкви Веры Евангельской, УГКЦ и ПЦУ, рассказали представители пророссийского подполья в Херсоне.

До того украинский священник, служивший в колонии для пленных, сообщил о сатанистах в рядах ВСУ. По его словам, в окопах среди личных вещей бойцов можно найти много предметов, связанных с сатанинскими обрядами, в том числе с жертвоприношениями.

