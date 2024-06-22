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20:30, 22 июня 2024Бывший СССР

Возгорание в жилом комплексе в Астане ликвидировали

МЧС Казахстана: пожарные ликвидировали возгорание в жилом комплексе в Астане

Кадр: Telegram-канал «МЧС РК»

Пожарные ликвидировали возгорание в 26-этажном здании жилого комплекса в Астане. Об этом сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана, передает РИА Новости.

Отмечается, что жертв и пострадавших нет. Площадь пожара составила 250 квадратных метров.

Ранее ТАСС сообщало, что пожарные начали тушение в высотке, расположенной возле торгово-развлекательного центра «Хан Шатыр» на проспекте Туран.

Издание BaigeNews писало, что спасатели смогли эвакуировать восемь человек, включая одного ребенка, во время тушения пожара в Астане. На месте происшествия создали штаб. В тушении задействовали 16 единиц техники и 72 спасателя.

Ранее в июне ГУ МЧС по Ростовской области рассказали, что пожар на складе ресурсов снабжения МВД в Ростове-на-Дону, о котором стало известно 21 июня, удалось полностью потушить.

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      Даниил Иринин
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