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16:21, 22 июня 2024Россия

Заключенным разрешат длительные свидания с родственниками в СИЗО

В России разрешат заключенным длительные свидания с родственниками в СИЗО

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешит длительные свидания с родственниками для заключенных в следственных изоляторах (СИЗО). Соответствующий документ разместили на официальном портале правовой информации.

Закон реализует постановление Конституционного суда России, признающее нарушение права осужденных в СИЗО на свидание с родственниками. В постановлении отметили, что лица, осужденные к лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии, воспитательной колонии или тюрьме и оставленные в следственном изоляторе либо переведенные в СИЗО из указанных исправительных учреждений для участия в судебном разбирательстве в качестве обвиняемого, лишаются права на длительные свидания без установленных законом оснований.

Документ вносит изменения в Уголовно-исполнительный кодекс России, которые устанавливают право указанной категории осужденных на длительные свидания с родственниками и другими лицами за исключением свиданий с защитником и нотариусом. Также закон предусматривает замену этого права на краткосрочное свидание или телефонный разговор.

Закон вступит в силу через полгода после официального опубликования.

Ранее в июне стало известно, что руководство СИЗО-1 в Ростове-на-Дону ужесточило условия содержания и досмотр заключенных после захвата террористами заложников.

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