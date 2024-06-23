Боевики в Дагестане использовали иностранное оружие

ТАСС: боевики в Дагестане использовали в том числе иностранное оружие

Террористы, которые напали в Дербенте на два православных храма и синагогу, а также обстреляли пост ДПС в Махачкале, использовали иностранное оружие, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Боевики в Дербенте и Махачкале использовали в том числе иностранное оружие», — говорится в сообщении агентства, опубликованном в Telegram.

Baza сообщала, что во время нападения на силовиков в Махачкале террористы, предварительно, использовали американскую винтовку AR-15. Как сообщает издание, указанные винтовки имеют множество модификаций и часто выбираются для массовых расправ.

Ранее РБК со ссылкой на источник сообщило, что нападавшие в Дагестане могут иметь отношение к международной террористической организации. Источник РБК также отметил, что силовики уверены в заранее спланированном преступлении. Они обратили внимание на то, что нападение на священника произошло в день Святой Троицы, большой православный праздник.