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21:21, 23 июня 2024Силовые структуры

Боевики в Дагестане использовали иностранное оружие

ТАСС: боевики в Дагестане использовали в том числе иностранное оружие

Кадр: Telegram-канал «КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА МВД Дагестана»

Террористы, которые напали в Дербенте на два православных храма и синагогу, а также обстреляли пост ДПС в Махачкале, использовали иностранное оружие, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Боевики в Дербенте и Махачкале использовали в том числе иностранное оружие», — говорится в сообщении агентства, опубликованном в Telegram.

Baza сообщала, что во время нападения на силовиков в Махачкале террористы, предварительно, использовали американскую винтовку AR-15. Как сообщает издание, указанные винтовки имеют множество модификаций и часто выбираются для массовых расправ.

Ранее РБК со ссылкой на источник сообщило, что нападавшие в Дагестане могут иметь отношение к международной террористической организации. Источник РБК также отметил, что силовики уверены в заранее спланированном преступлении. Они обратили внимание на то, что нападение на священника произошло в день Святой Троицы, большой православный праздник.

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      Сергей Грехов
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