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20:53, 23 июня 2024Спорт

Букмекеры обвалили ставки на результат матча Евро-2024

Букмекеры обвалили ставки на результат матча Словакии и Румынии на Евро-2024
Сборная Румынии

Сборная Румынии. Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Букмекеры обвалили ставки на результат матча третьего круга группового этапа чемпионата Европы 2024 года, проходящего в Германии, между сборными Словакии и Румынии. Об этом сообщает РБК.

Причиной стало то, что ничейный результат устраивает обе команды и выводит их в 1/8 финала турнира. Отмечается, что коэффициенты на эту встречу самыми низкими на Евро-2024.

Заключительные матчи в квартете Е состоятся 26 июня. Сборная Бельгия встретится с Украиной, а Румынии — со Словакией. После двух матчей все четыре команды набрали по три очка — такое встречается впервые в истории Евро.

Чемпионат Европы проходит в десяти городах Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная России пропускает турнир из-за отстранения со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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      Анастасия Борисова
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