Ферстаппен выиграл гонку «Формулы-1» в Барселоне

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Барселоны «Формулы-1»

Нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Барселоны «Формулы-1». Результаты доступны на сайте соревнований.

Гонка прошла в воскресенье, 23 июня, на автодроме «Каталунья» в Испании. Вторым финишировал британский гонщик McLaren Ландо Норрис. Замкнул тройку призеров еще один британец Льюис Хэмилтон из Mercedes. Ферстаппен в интервью Sky Sports заявил, что доволен исходом гонки, а также работой механиков и качеством шин.

Ферстаппен одержал седьмую победу в сезоне и 61-ю в карьере. Он является действующим чемпионом «Формулы-1». Всего на его счету три победы на чемпионатах мира.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Австрии. Соревнования пройдут с 28 по 30 июня.