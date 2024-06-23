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23:06, 23 июня 2024Спорт

Ферстаппен выиграл гонку «Формулы-1» в Барселоне

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Барселоны «Формулы-1»
Макс Ферстаппен

Макс Ферстаппен. Фото: Mathieu Belanger / Reuters

Нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Барселоны «Формулы-1». Результаты доступны на сайте соревнований.

Гонка прошла в воскресенье, 23 июня, на автодроме «Каталунья» в Испании. Вторым финишировал британский гонщик McLaren Ландо Норрис. Замкнул тройку призеров еще один британец Льюис Хэмилтон из Mercedes. Ферстаппен в интервью Sky Sports заявил, что доволен исходом гонки, а также работой механиков и качеством шин.

Ферстаппен одержал седьмую победу в сезоне и 61-ю в карьере. Он является действующим чемпионом «Формулы-1». Всего на его счету три победы на чемпионатах мира.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Австрии. Соревнования пройдут с 28 по 30 июня.

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