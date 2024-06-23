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20:55, 23 июня 2024Россия

Кадыров высказался о нападениях в Дагестане

Кадыров заявил о готовности оказать содействие в поимке напавших в Дагестане

Фото: Sergey Bobylev / Sputnik / Reuters

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о готовности оказать любое содействие в поиске и поимке преступников, совершивших нападения в Дагестане. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«От лица всего чеченского народа и от себя лично я выражаю глубокие слова соболезнования родным и близким погибших в ходе терактов в Махачкале и Дербенте. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления», — сказал глава Чечни.

Ранее в Совете Федерации отреагировали на нападения боевиков в Дербенте и Махачкале.

Вечером 23 июня в Дагестане неизвестные обстреляли синагогу, православный храм и пост ДПС.

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