Кадыров высказался о нападениях в Дагестане

Кадыров заявил о готовности оказать содействие в поимке напавших в Дагестане

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о готовности оказать любое содействие в поиске и поимке преступников, совершивших нападения в Дагестане. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«От лица всего чеченского народа и от себя лично я выражаю глубокие слова соболезнования родным и близким погибших в ходе терактов в Махачкале и Дербенте. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления», — сказал глава Чечни.

Ранее в Совете Федерации отреагировали на нападения боевиков в Дербенте и Махачкале.

Вечером 23 июня в Дагестане неизвестные обстреляли синагогу, православный храм и пост ДПС.

