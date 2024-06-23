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21:04, 23 июня 2024Россия

Медведев сравнил власти США и Киева с экстремистами в Дагестане

Медведев назвал ракетную атаку на Севастополь подлым и гнусным терактом

Фото: Ekaterina Shtukina / Sputnik / Reuters

Зампред Совета безопасности (СБ) Дмитрий Медведев назвал ракетную атаку на Севастополь терактом против народа и пожелал сгореть в огне тем, кто причастен к этому. Мнение о событиях дня он высказал в своем канале в Telegram.

«Все случившееся не военные действия, а подлый и гнусный теракт против нашего народа, совершенный в православный праздник», — подчеркнул Медведев. Он указал, что ответственность за атаку на мирных жителей несут как власти США, которые поставляют Киеву вооружения, так и те, кто отдал приказ нанести удар по отдыхающим на пляже. «И те, и другие сгорят в аду», — пообещал политик.

Медведев также сравнил и уравнял между собой действия США и Киева с вооруженными нападениями экстремистов в Дагестане. «Теперь все они — американские власти, бандеровский режим и безумные фанатики — ничем для нас не отличаются», — резюмировал Медведев.

ВСУ выпустили пять ракет ATACMS по Севастополю днем 23 июня. Одна из них взорвалась над крупным пляжем, в результате чего осколки ракеты упали на отдыхающих людей.

В этот же день неизвестные совершили вооруженные нападения в двух городах Дагестана. В Махачкале был открыт огонь по посту ДПС, в Дербенте обстреляли синагогу и церковь.

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