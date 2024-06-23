На Западе предрекли крах НАТО после победы России на Украине

Экс-разведчик США Риттер: НАТО распадется после победы России на Украине

НАТО распадется после победы России в конфликте на Укриане. Крах Североатлантического альянса предрек офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире подкаста Ask the Inspector, опубликованном на странице экс-разведчика в соцсети Х.

«На самом деле победа Росси ставит под угрозу дальнейшее существование альянса», — заявил эксперт.

По его словам, последствия роковых ошибок НАТО в Афганистане и на Украине в итоге приведут к его исчезновению.

Ранее бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон отметил, что потери Вооруженных сил Украины на фронте сопоставимы с утратой целой бригады солдат в день. Он подчеркнул, что запасы поставленной западными странами техники быстро истощаются.