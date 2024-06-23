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18:58, 23 июня 2024Спорт

Отсутствовавший на соревнованиях борец выиграл бой на Играх БРИКС

Литовский борец Мажейка выиграл бой на Играх БРИКС, хотя он не был на турнире

Кадр: Anton Pilyasov / YouTube

Литовский борец Андрюс Мажейка выиграл бой на Играх БРИКС, хотя он отсутствовал на соревнованиях. Об этом сообщает LRT.

По информации источника, соперник спортсмена румын Степан Карасени тоже не приехал на турнир, поэтому судья некоторое время постоял в центре ковра и присудил победу литовцу. Отмечается, что в Литве последний раз видели Мажейку несколько лет назад. Дозвониться до него не получилось.

21 июня стало известно, что Россия досрочно выиграла медальный зачет Игр БРИКС, которые проходят в Казани. Спортсмены российской сборной выиграли 177 золотых медалей и тем самым гарантировали себе первое место в общем зачете. На данный момент на второй строчке находится Белоруссия, а на третьей — Китай.

Игры БРИКС проходят с 12 по 23 июня. Всего на ней разыгрываются 387 комплектов медалей в 27 видах спорта. В соревнованиях участвуют около 4,5 тысячи атлетов из более чем 90 стран.

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      Анастасия Борисова
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