Появились кадры штурма церкви в Махачкале

Shot опубликовал кадры штурма силовиками церкви в Махачкале

Видео: Telegram-канал Shot

Появилось видео штурма силовиками церкви в Дагестане. Кадры опубликовал Telegram-канал Shot.

На записи слышна стрельба, а в конце виден транспорт, напоминающий военную технику. Жертв среди гражданского населения удалось избежать.

До этого в МВД по республике сообщили, что силовики вывели 19 человек, укрывавшихся в храме Махачкалы. Пострадавших мирных жителей не было

Изначально сообщалось, что на ролике показано задержание главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, чьи сыновья участвовали в нападении на Махачкалу. «На самом деле, на видео — это зачистка церкви в Махачкале. На стене здания виден крест», — отметила Baza.