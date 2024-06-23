Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:53, 23 июня 2024Россия

Путин порассуждал о российской военной технике

Путин заявил, что Россия может рассчитывать только на свою военную технику

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Россия может рассчитывать только на свою военную технику. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, чьи слова приводит журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Путин порассуждал о важности стабильной экономики оборонного ведомства страны.

«От этого все считают. И денежное довольствие считают, и новую технику, и заказы размещают — очень важно. Это база. Мы в этом смысле можем рассчитывать только на себя. Нам никто ничего с протянутой рукой не придет и не подаст. Все только сами. У нас получается», — сказал глава государства.

Ранее американский телеканал CNN заявил, что перспектива развития отношений Москвы и Пхеньяна стала поводом для беспокойства в США и Южной Корее. В материале утверждается, что по итогам заключенного соглашения страны будут поддерживать друг друга в сфере вооружения. Так, Северная Корея наладит поставки оружия в Россию, а Москва будет делиться с Пхеньяном.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ выпустили пять ракет по Севастополю. Жертвами стали 2 ребенка и взрослый, еще 100 пострадали. Что известно об атаке?

      Главный тренер сборной Франции оценил восстановление сломавшего нос Мбаппе

      Число погибших в результате атаки ВСУ на Севастополь возросло

      В Германии назвали условие пребывания украинцев в стране

      Лейбл Димы Билана отсудил у бизнесмена более 100 тысяч рублей за компакт-диски

      Ракетную атаку на Севастополь назвали террором против мирного населения

      В Минобороны рассказали об атаке на Севастополь ракетами ATACMS

      Вучич предупредил об ухудшении ситуации с безопасностью в Европе

      Нетаньяху понадеялся на восстановление поставок оружия из США

      Игравший в США футболист рассказал об отношении к Путину в Америке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше