Путин порассуждал о российской военной технике

Путин заявил, что Россия может рассчитывать только на свою военную технику

Россия может рассчитывать только на свою военную технику. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, чьи слова приводит журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Путин порассуждал о важности стабильной экономики оборонного ведомства страны.

«От этого все считают. И денежное довольствие считают, и новую технику, и заказы размещают — очень важно. Это база. Мы в этом смысле можем рассчитывать только на себя. Нам никто ничего с протянутой рукой не придет и не подаст. Все только сами. У нас получается», — сказал глава государства.

Ранее американский телеканал CNN заявил, что перспектива развития отношений Москвы и Пхеньяна стала поводом для беспокойства в США и Южной Корее. В материале утверждается, что по итогам заключенного соглашения страны будут поддерживать друг друга в сфере вооружения. Так, Северная Корея наладит поставки оружия в Россию, а Москва будет делиться с Пхеньяном.