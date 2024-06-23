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01:09, 23 июня 2024Россия

Российские ПВО уничтожили пятый дрон ВСУ над Брянской областью

Губернатор Богомаз: ПВО сбили дрон ВСУ над Трубчевским районом, пострадавших нет
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Stringer / Reuters

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще один дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Трубчевским районом Брянской области 22 июня. Он стал уже пятым за вечер, о попытке атаки на регион рассказал губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте», — написал Богомаз. Он также поблагодарил защитников области за уничтожение БПЛА противника.

Первые два дрона за вечер с помощью системы ПВО ликвидировали над Стародубским муниципальным округом Брянской области. Затем еще два беспилотника безуспешно пытались совершить атаку на Трубчевский район. Во всех случаях обошлось без пострадавших.

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      Александра Синицына
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