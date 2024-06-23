Российские ПВО уничтожили пятый дрон ВСУ над Брянской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще один дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Трубчевским районом Брянской области 22 июня. Он стал уже пятым за вечер, о попытке атаки на регион рассказал губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте», — написал Богомаз. Он также поблагодарил защитников области за уничтожение БПЛА противника.
Первые два дрона за вечер с помощью системы ПВО ликвидировали над Стародубским муниципальным округом Брянской области. Затем еще два беспилотника безуспешно пытались совершить атаку на Трубчевский район. Во всех случаях обошлось без пострадавших.