Sabah: Саудовская Аравия отомстила Джо Байдену за критику наследного принца

Окончание нефтедолларого соглашения между США и Саудовской Аравией стало местью наследного принца Мухаммеда бин Салмана. Об этом заявил директор отдела зарубежных новостей турецкой газеты Sabah Берджан Тутар.

Уточняется, что американский лидер Джо Байден называл его «изгоем».

Кроме того, журналист подчеркнул, что старый мировой порядок рушится. По его словам, страны Запада, которые преследовали максимальные цели, ускоряют переход к постамериканской эпохе еще больше.

В феврале государственный секретарь США Энтони Блинкен посетил Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман поддерживает теплые отношения с президентом России Владимиром Путиным. На саммите «Большой двадцатки» в 2018 году они «по-братски» поздоровались, обменявшись рукопожатиями, которые набрали популярность в интернете.