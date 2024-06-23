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19:08, 23 июня 2024Бывший СССР

В Харькове возобновилась работа метро

Работа метро в Харькове возобновилась после серии взрывов в городе

Фото: Vyacheslav Madiyevskyi / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В Харькове после серии взрывов возобновилась работа метро. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно пресс-службе метрополитена, харьковское метро возобновило работу. Ранее сообщалось, что метро было остановлено после серии взрывов в городе. Станции на всех линиях работали лишь в режиме укрытия.

Днем в воскресенье, 23 июня, В Харькове прогремела серия взрывов. Мэр города Игорь Терехов отметил в Telegram, что территория города находится под обстрелами и призвал жителей соблюдать осторожность. Несколько районов Харькова оказались обесточены.

Ранее днем, 23 июня, на пляж Севастополя упали ракеты, в результате которой ранения и травмы получили порядка ста человек. По данным Министерства обороны России, ВСУ нанесли удар американскими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями.

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