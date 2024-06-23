Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:19, 23 июня 2024Россия

В Севастополь направили бригады Федерального центра медицины катастроф

Минздрав: в Севастополь направили бригады Федерального центра медицины катастроф

В Севастополь направили бригады Федерального центра медицины катастроф для помощи пострадавшим в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) 23 июня. Об этом сообщил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов, передает ТАСС.

Что думаешь? Оцени!

      На крючке: Когда звонит мошенник

      Okko

      Обсудить
      Последние новости

      Террористы атаковали Махачкалу и Дербент: погибли силовики, убит священник. В нападении участвовали сыновья главы района

      Военная техника появилась на улицах Дагестана

      В Дербенте возобновилась перестрелка

      Боевики в Дагестане использовали иностранное оружие

      Силовик показал видео перестрелки с террористами в Махачкале

      В Севастополь направили бригады Федерального центра медицины катастроф

      МВД опровергло информацию о перестрелке в дагестанском Избербаше

      Пожарных отозвали из синагоги Дербента из-за опасений нахождения террористов внутри

      Раскрыт возможный смысл чисел на дверях синагоги

      Силовики допустили причастность нападавших в Дагестане к террористической организации

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше