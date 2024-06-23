В Севастополь направили бригады Федерального центра медицины катастроф для помощи пострадавшим в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) 23 июня. Об этом сообщил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов, передает ТАСС.
В Севастополь направили бригады Федерального центра медицины катастроф
Минздрав: в Севастополь направили бригады Федерального центра медицины катастроф
В Севастополь направили бригады Федерального центра медицины катастроф для помощи пострадавшим в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) 23 июня. Об этом сообщил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов, передает ТАСС.