Минздрав: в Севастополь направили бригады Федерального центра медицины катастроф

В Севастополь направили бригады Федерального центра медицины катастроф для помощи пострадавшим в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) 23 июня. Об этом сообщил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов, передает ТАСС.

