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22:00, 23 июня 2024Спорт

Врач назвал опасные для здоровья упражнения

Фото: Anton Kor / Shutterstock / Fotodom

Врач-остеопат Дмитрий Симкин назвал пять опасных для здоровья упражнения. Его слова приводит «Доктор Питер».

Симкин заявил, что зачастую при подъеме прямых ног из положения лежа прогибается поясница, и вместо мышц живота, которые нужно тренировать, включаются подвздошно-поясничные мышцы. В результате увеличивается нагрузка на поясницу, а пресс не получает нужной нагрузки.

Следующим упражнением он назвал березку, при выполнении которой может пострадать шейный отдел позвоночника, который одновременно и сжимается, и испытывает повышенную нагрузку. Также могут привести к травмам позвоночника упражнения «плуг», подъем веса в вертикальном положении туловища с опущенной головой и подъем веса с согнутой спиной.

Ранее тренер Мария Волынкина перечислила опасные для здоровья ошибки, которые люди допускают во время бега. Одной из них специалист назвала бег, при котором носки втыкаются в землю.

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      Анастасия Борисова
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