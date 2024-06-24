103-летний мужчина раскрыл неожиданный секрет долголетия

103-летний ветеран из США назвал газировку и шоколад секретами долголетия

Ветеран из США отметил 103-й день рождения и раскрыл неожиданный секрет своего долголетия. Об этом пишет New York Post.

Фрэнк Пульяно родился в 1921 году в Италии. В шесть лет он с семьей перебрался в Америку. В 1942 году Пульяно записался в ВМС и отправился на Вторую мировую войну. Он сражался на тихоокеанском фронте против японцев и даже пережил торпедную атаку на корабль у берегов Филиппин.

В 1945 году Пульяно вернулся в США и женился на школьной возлюбленной. Всю жизнь он проработал механиком по дизельным двигателям. В день 103-летия мужчина назвал главными причинами своего долголетия любовь к газировке Coca-Cola и темному шоколаду.

Несмотря на солидный возраст, Пульяно живет в собственном доме и продолжает регулярно косить траву во дворе. Он считает, что физическая активность также способствует его долголетию.

«Это величайший день в моей жизни. Никогда бы не подумал, что окажусь здесь в 103 года, учитывая, через что мне пришлось пройти. Никогда не угадаешь, как сложится жизнь», — сказал он на вечеринке в честь дня рождения, на которую съехались его родственники и друзья.

Ранее 110-летний супердолгожитель из США, который до сих пор водит машину, раскрыл секрет долголетия. Он считает, что прожил так долго благодаря постоянной активности.

