Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:07, 24 июня 2024Из жизни

103-летний мужчина раскрыл неожиданный секрет долголетия

103-летний ветеран из США назвал газировку и шоколад секретами долголетия

Фото: Ihor N / Unsplash

Ветеран из США отметил 103-й день рождения и раскрыл неожиданный секрет своего долголетия. Об этом пишет New York Post.

Фрэнк Пульяно родился в 1921 году в Италии. В шесть лет он с семьей перебрался в Америку. В 1942 году Пульяно записался в ВМС и отправился на Вторую мировую войну. Он сражался на тихоокеанском фронте против японцев и даже пережил торпедную атаку на корабль у берегов Филиппин.

В 1945 году Пульяно вернулся в США и женился на школьной возлюбленной. Всю жизнь он проработал механиком по дизельным двигателям. В день 103-летия мужчина назвал главными причинами своего долголетия любовь к газировке Coca-Cola и темному шоколаду.

Материалы по теме:
«У нее походка охотника» Жизнь старейшего человека на Земле окутана тайной. Ее все еще пытаются раскрыть
«У нее походка охотника»Жизнь старейшего человека на Земле окутана тайной. Ее все еще пытаются раскрыть
23 января 2019
«Я виню дьявола» Столетние старцы пьют, курят и страдают обжорством, но их ничто не берет
«Я виню дьявола»Столетние старцы пьют, курят и страдают обжорством, но их ничто не берет
6 июня 2018
Легендарные старцы жили больше 150 лет. В чем секрет их долголетия и могут ли современные люди прожить столько же?
Легендарные старцы жили больше 150 лет.В чем секрет их долголетия и могут ли современные люди прожить столько же?
10 июля 2021

Несмотря на солидный возраст, Пульяно живет в собственном доме и продолжает регулярно косить траву во дворе. Он считает, что физическая активность также способствует его долголетию.

«Это величайший день в моей жизни. Никогда бы не подумал, что окажусь здесь в 103 года, учитывая, через что мне пришлось пройти. Никогда не угадаешь, как сложится жизнь», — сказал он на вечеринке в честь дня рождения, на которую съехались его родственники и друзья.

Ранее 110-летний супердолгожитель из США, который до сих пор водит машину, раскрыл секрет долголетия. Он считает, что прожил так долго благодаря постоянной активности.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Обсудить
      Последние новости

      Россия ударила по крупному логистическому центру ВСУ. Там хранилось западное оружие перед отправкой на передовую

      Эксперт нашел общее у напавших в Дагестане боевиков и захватчиков СИЗО Ростова

      Звезда «Женского стендапа» рассказала о пожаре на съемках

      Отца дагестанских террористов сняли с должности главы района

      Лавров прибыл с визитом в Белоруссию

      Очевидцы сообщили о взрыве в охваченном огнем НИИ под Москвой

      Российская авиакомпания попала под санкции Евросоюза

      IBF сняла санкции с российских боксеров

      Раскрыта стоимость обручального кольца новой жены Гарика Харламова

      В Британии предрекли взятие российскими войсками Харькова в ответ на удары ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше