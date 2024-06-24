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20:36, 24 июня 2024Наука и техника

Батареи для фермеров получили энергию из земли

SciDev: создана батарея, которая заряжается через бактерии в земле

Фото: BACTERY | University of Bath

Ученые Университета Бата (Великобритания) создали прототип устройства, способного вырабатывать энергию из земли. Об этом сообщает издание SciDev.

Британские ученые, работающие над проектом Bactery совместно с коллегами из Бразилии, заявили, что в сельском хозяйстве есть растущий запрос на цифровизацию. Для питания ряда датчиков и прочих инструментов специалисты создали аккумулятор, способный заряжаться с помощью бактерий в почве.

Во время получения энергии устройство полагается на микроорганизмы, называемые электригенами. Они естественным образом присутствуют в почве и генерируют электроны, когда потребляют органическое вещество. Созданная учеными для фермеров батарея поглощает и накапливают эту энергию.

По словам специалистов, аккумулятор может питать энергией несколько компактных гаджетов — например, используемых в сельском хозяйстве датчиков почвы. Себестоимость одного прибора составляет порядка 25 фунтов стерлингов, или около 2,8 тысячи рублей. Авторы отметили, что девайс не нуждается в обслуживании и может работать до 25 лет. В настоящий момент специалисты пытаются масштабировать технологию.

В конце июня японская компания TDK заявила о прорыве в области твердотельных аккумуляторов. Специалисты создали аккумулятор с рекордной плотностью 1000 ватт-часов на литр, что примерно в 100 раз больше плотности энергии классических твердотельных батарей.

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      Андрей Ставицкий
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