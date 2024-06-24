Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Албания
Сегодня
22:00 (Мск)
Испания
ЧЕ-2024 - финальный раунд|Группа B. 3-й тур
Хорватия
Сегодня
22:00 (Мск)
Италия
ЧЕ-2024 - финальный раунд|Группа B. 3-й тур
Колумбия
Завтра
01:00 (Мск)
Парагвай
Кубок Америки — 2024|Группа D. 1-й тур
Флорида Пантерз
Завтра
03:00 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ — плей-офф|Кубок Стэнли. 7-й матч
Бразилия
Завтра
04:00 (Мск)
Коста-Рика
Кубок Америки — 2024|Группа D. 1-й тур
11:27, 24 июня 2024Спорт

Глава ОКР раскрыл свое отношение к Олимпиаде-2024 в Париже

Глава ОКР Поздняков заявил, что считает Игры-2024 в Париже неполноценными
СюжетЛетние Олимпийские игры

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков раскрыл свое отношение к летним Играм 2024 года в Париже. Его слова приводит РИА Новости.

Функционер отметил, что считает их неполноценными и вряд ли будет следить за соревнованиями. «Российский спорт отмечен сотнями олимпийских наград. Я не знаю, можно ли вообще какие-либо соревнования назвать полноценными без спортсменов, которые исторически завоевали место на пьедестале», — заявил Поздняков.

Ранее глава ОКР выступил с критикой российских теннисистов, желающих соревноваться на ОИ. Он назвал их командой иноагентов.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Россияне и белорусы при выполнении ряда условий смогут выступить на соревнованиях в индивидуальных видах спорта в нейтральном статусе.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле высказались об организаторах ракетной атаки на Севастополь

      Стало известно о скором возвращении Промеса в Россию

      Стоматолог назвала простые шаги к здоровью зубов

      В Эстонии заявили о сложностях в достижении консенсуса по новым антироссийским санкциям

      Кремль высказался о возвращении к 2000-м на фоне теракта в Дагестане

      Стало известно о требовании ВМФ России к кораблестроителям

      Акула откусила ногу и руку актеру из «Пиратов Карибского моря»

      Россиянам назвали правильный размер летнего душа на даче

      В Госдуме предложили возвести на пляжах Крыма бетонные укрытия

      В Петербурге раскрыта афера с заманивавшими мужчин в дорогие рестораны девушками

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше