Глава ОКР раскрыл свое отношение к Олимпиаде-2024 в Париже

Глава ОКР Поздняков заявил, что считает Игры-2024 в Париже неполноценными

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков раскрыл свое отношение к летним Играм 2024 года в Париже. Его слова приводит РИА Новости.

Функционер отметил, что считает их неполноценными и вряд ли будет следить за соревнованиями. «Российский спорт отмечен сотнями олимпийских наград. Я не знаю, можно ли вообще какие-либо соревнования назвать полноценными без спортсменов, которые исторически завоевали место на пьедестале», — заявил Поздняков.

Ранее глава ОКР выступил с критикой российских теннисистов, желающих соревноваться на ОИ. Он назвал их командой иноагентов.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Россияне и белорусы при выполнении ряда условий смогут выступить на соревнованиях в индивидуальных видах спорта в нейтральном статусе.