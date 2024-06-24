Глава переданной под управление Росимущества «Балтики» попал под санкции ЕС

Президента пивоваренной компании «Балтика» включили в санкционный список ЕС

Президент пивоваренной компании «Балтика» Таймураз Боллоев включен в санкционный список Европы. В комментарии к соответствующему решению, опубликованному в официальном журнале ЕС, говорится, что бизнесмен «тесно связан с ведущими российскими лицами, принимающими решения».

Боллоев возглавлял «Балтику» в течение 13 лет, до 2004 года, и вернулся в нее в июле 2023-го, после того, как акции компании по указу президента РФ Владимира Путина были переданы во временное управление Росимущества. В датской компании оспаривают такое решение, и грозят РФ международным судом.

В настоящее время между «Балтикой» и Carlsberg идут судебные разбирательства, связанные с использованием товарных знаков. Так, иск к ТТО «Карлсберг Казахстан» о признании недействительной передачи последнему исключительной лицензии на интеллектуальную собственность, относящуюся к продукции и бренду «Балтика», российский арбитраж удовлетворил полностью.

Согласно материалам дела, соглашение о передаче было заключено 9 июля, а спустя неделю, 16 июля, иностранные доли компании «Балтика» были переданы под управление государства. В ноябре суд в Санкт-Петербурге взял под стражу двоих бывших топ-менеджеров российской компании, которых заподозрили в передаче Carlsberg прав на ее исконные бренды пива.