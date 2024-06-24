Кэтти Перри испугала фанатов фигурой после похудения

Американская певица и актриса Кэти Перри попала в объективы папарацци на прогулке в Париже и напугала фанатов фигурой после похудения. Соответствующие снимки и комментарии публикует Daily Mail.

39-летнюю знаменитость засняли на улице Парижа в черных кожаных шортах, футболке с принтом и массивных сапогах на плоском ходу. Свой образ она дополнила светлой сумкой и солнцезащитными очками. При этом она собрала темные волосы в пучок.

Поклонников взволновал внешний вид знаменитости, о чем они написали в комментариях под материалом. «Прогуливаясь по Санта-Барбаре несколько месяцев назад, она не выглядела так», «Нет сомнений, что она принимала "Оземпик"», «Похоже, она принимала препарат — волосы истончились, потеря коллагена и мышц...», «Эти фотографии вызывают беспокойство, выглядит она ужасно», — заявили они.

Ранее в июне был раскрыт секрет экстремального похудения Кэти Перри. Знаменитость анонсировала выход новой песни Woman's World и опубликовала снимок, на котором позировала в купальнике. Тогда пользователи сети обратили внимание на изменения в фигуре исполнительницы, о чем принялись писать в многочисленных комментариях.