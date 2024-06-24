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15:04, 24 июня 2024Россия

В России высказались об организаторах нападений в Дербенте и Махачкале

Депутат Диденко: организатор нападений в Дербенте и Махачкале находится вне РФ

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Организатор нападений в Дербенте и Махачкале находится где-то вовне, считает председатель Комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко. Своим мнением на этот счет депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Совершенно очевидно, что это попытка деструктивных сил, пока еще неясно каких, нарушить межконфессиональный мир в Российской Федерации. Потому что мы сложно устроены, мы очень разные. И такие атаки очень чувствительны. Они разделяют наше общество. Именно этот расчет и положен в основу подобных акций, которые, конечно, спланированы, и достаточно подробно. Вряд ли самостоятельно участниками. Очевидно, что организатор где-то вовне», — заявил Диденко.

Главная задача — этим атакам противостоять, не поддаваться всяческим настроениям, которые наше общество раскалывают, пресекать это

Алексей Диденкопредседатель Комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению

Депутат отметил, что необходимо подробно изучить этот эпизод, чтобы этого не повторялось впредь.

«Почему и как эта ячейка была локализована в отдельно взятом муниципалитете? Фактически они все выходцы из одного района. Следует выявить все факторы и условия, которые этому способствовали, выявить всех участников этого процесса, всю цепочку. И этот опыт использовать в будущем», — заключил он.

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Вечером 23 июня вооруженные преступники совершили нападения в двух городах Дагестана. В Дербенте они атаковали православный храм, где шла служба в честь праздника Святой Троицы. Жертвами стали священник и охранник. Также в Дербенте атаке подверглась синагога — боевики подожгли ее.

В Махачкале почти в это же время преступники обстреляли пост ДПС. В результате началась перестрелка боевиков с полицией. В соседнем храме в этот момент спрятались 19 прихожан.

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