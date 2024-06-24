Песков заявил о проверке поставок сербских боеприпасов на Украину

Песков: Россия проверит данные о поставке сербских боеприпасов на Украину

Россия проверит информацию о якобы поставках части сербских боеприпасов, продаваемых западным странам, на Украину и будет в контакте с Белградом по этому вопросу. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

«Москва видела и слышала заявления президента Сербии Александара Вучича. Мы будем разбираться с этим вопросом, в контактах с нашими сербскими друзьями», — отметил пресс-секретарь.

22 июня газета Financial Times сообщила, что экспортированное с 2022 года Сербией оружие почти на миллиард долларов могло попасть на Украину. Издание отметило, что эту информацию косвенно подтвердил президент страны Александр Вучич.

Вучич подчеркнул, что Белград не может поставлять оружие на Украину или в Россию, но свободно торгует вооружением и «не интересуется тем, куда оно в конечном счете попадает».