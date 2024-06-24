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17:43, 24 июня 2024Россия

Пострадавший в перестрелке с боевиками полицейский раскрыл подробности о ранении

Раненный в перестрелке с боевиками полицейский заявил, что не может ходить

Фото: Национальный антитеррористический комитет / РИА Новости

Старший сержант полиции Арсен Гамзатов, пострадавший в перестрелке с боевиками в дагестанской Махачкале, вышел на связь из больницы. Мужчина рассказал «Ленте.ру», что получил пулевое ранение в спину и ему понадобилась госпитализация.

«Лежу. Ходить не могу. Пулевое в спину», — сообщил пострадавший. Он добавил, что позвоночник не задело.

Вечером 23 июня вооруженные боевики одновременно совершили нападения в двух городах Дагестана. В Дербенте они напали на православный храм, где шла служба в честь праздника Святой Троицы и находились около 40 прихожан. Кроме того, боевики атаковали местную синагогу — они подожгли здание. В Махачкале примерно в то же время террористы обстреляли пост ДПС. В городе велась перестрелка террористов с полицией, рядом в православном храме забаррикадировались 19 прихожан.

Жертвами терактов, по последним данным, стали 20 человек. Среди них 15 сотрудников правоохранительных органов, священник и охранник православного храма в Дербенте и трое человек, чьи личности пока не установлены. В больницах находятся с различными ранениями 22 пострадавших. МВД ликвидировало пятерых террористов.

Глава Дагестана Сергей Меликов объявил в регионе трехдневный траур, который продлится с 24 по 26 июня.

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