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20:42, 24 июня 2024Спорт

Появилась информация о состоянии получившего травму головы футболиста сборной Венгрии

Получивший травму головы футболист сборной Венгрии Варга находится в сознании

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Врач «Ференцвароша» Гергели Панич заявил, что нападающий сборной Венгрии по футболу Барнабас Варга находится в сознании. Информация о состоянии футболиста появилась на сайте команды.

Панич заявил, что во время столкновения Барни получил сотрясение мозга и потерял сознание. При этом в машине скорой помощи он уже был в сознании, после чего его доставили в клинику Штутгарта, где назначили лечение. Отмечается, что Варгу должны выписать через два дня.

Травму головы Варга получил в матче третьего тура группового этапа Евро-2024 против Шотландии. На 70-й минуте форвард столкнулся с голкипером шотландцев Ангусом Ганном. Игрока унесли с поля на носилках с надетой кислородной маской.

Венгрия победила Шотландию со счетом 1:0 и с тремя очками финишировала на третьем месте в группе А. У команды есть шанс на попадание в плей-офф, полный список участников 1/8 финала станет известен после окончания группового этапа.

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      Анастасия Борисова
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