Прокуратура обжаловала мягкий приговор бывшему офицеру ФСБ за взятки

Прокуратура оспорила освобождение экс-офицера ФСБ Фролова, осужденного за взятки

Прокуратура оспорила приговор бывшему заместителю начальника управления «К» службы экономической безопасности ФСБ России Дмитрию Фролову, признанному виновному в получении взяток на 87 миллионов рублей, но освобожденному от наказания в связи с отбытием срока в СИЗО в период следствия. Об этом сообщает ТАСС.

В Московский гарнизонный военный суд поступило апелляционное представление, в котором надзорное ведомство просит отменить приговор экс-чекисту в виде шести лет лишения свободы в связи с его чрезмерной мягкостью. Также с вынесенным судебным решением не согласна защита осужденного, настаивающая на полном оправдании.

4 июня сообщалось, что после вынесения приговора суд освободил Фролова из-под стражи. Он был признан виновным в коррупции на сумму 87 миллионов рублей, полученным от акционера банка «Кредитимпэкс» за покровительство с октября 2007-го по июль 2013 года. Прокурор просил для подсудимого наказание в виде 14 лет лишения свободы.

Второй эпизод по обвинению в особо крупном мошенничестве суд с Фролова снял и в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности прекратил производство по этому эпизоду.

Полковники ФСБ Дмитрий Фролов, Кирилл Черкалин и Андрей Васильев были задержаны в апреле 2019 года. При обысках у них нашли 12 миллиардов рублей. Черкалин получил семь лет заключения после сделки со следствием, а дело против Васильева было закрыто в связи с истечением срока давности.