Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:43, 24 июня 2024Россия

Украина ударила по российскому жилому дому и приехавшей тушить его пожарной машине

Глава Курской области Смирнов: ВСУ ударили по жилому дому и пожарной машине

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по жилому дому на хуторе Олешня Суджанского района Курской области и по приехавшей тушить здание пожарной машине. Об этом сообщил губернатор российского региона Алексей Смирнов, заявление приводится в Telegram-канале чиновника.

Как заявил губернатор, в результате атаки пострадали два человека — жительница дома и водитель пожарной техники.

«Местная жительница (...) оперативно была доставлена в Суджанскую районную больницу, где ей оказана медицинская помощь», — сообщил Смирнов и добавил, что пожарного также везут в больницу.

Материалы по теме:
Дождь из кассетных бомб, детские бронежилеты и 90 секунд на спасение. Сотни тысяч россиян оказались под обстрелами ВСУ
Дождь из кассетных бомб, детские бронежилеты и 90 секунд на спасение.Сотни тысяч россиян оказались под обстрелами ВСУ
16 мая 2024
«Весь город — руины» Тысячи людей под Белгородом страдают от самых сильных обстрелов с начала СВО. Как они выживают?
«Весь город — руины»Тысячи людей под Белгородом страдают от самых сильных обстрелов с начала СВО. Как они выживают?
19 марта 2024
Путин заявил, что Россия может создать на Украине санитарную зону из-за обстрелов. Как она будет выглядеть?
Путин заявил, что Россия может создать на Украине санитарную зону из-за обстрелов. Как она будет выглядеть?
18 марта 2024

Для создания санитарной зоны, которая должна защитить приграничные населенные пункты в «старых» российских регионах, Вооруженные силы страны проводят наступление в граничащей с Белгородчиной Харьковской области. Минобороны ежедневно отчитывается о продвижении в этой части зоны боевых действий. 11 июня 2024 года под контроль России перешел населенный пункт Тимковка.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Россия обвинила США в обстреле Севастополя. В Кремле уверены — Вашингтону придется за него отвечать

      Известный российский актер рассказал об удаленном строительстве дома

      В Запорожской области сообщили о массированном обстреле ВСУ

      Назван срок запуска беспилотников в метро Москвы

      Китайский Chang’e-6 с лунным грунтом направился к Земле

      Полковник ФСБ оценил подготовку боевиков в Дагестане фразой «не с улицы пришли»

      У прилетевшего из ОАЭ в Россию пассажира изъяли бриллианты на миллионы рублей

      Популярная певица начала продавать панамы из фольги для защиты от 5G

      Крупный пожар в НИИ под Москвой сняли на видео

      Сенатор заявил о более жестких требованиях к Украине после обстрела Севастополя

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше