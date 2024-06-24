Украина ударила по российскому жилому дому и приехавшей тушить его пожарной машине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по жилому дому на хуторе Олешня Суджанского района Курской области и по приехавшей тушить здание пожарной машине. Об этом сообщил губернатор российского региона Алексей Смирнов, заявление приводится в Telegram-канале чиновника.
Как заявил губернатор, в результате атаки пострадали два человека — жительница дома и водитель пожарной техники.
«Местная жительница (...) оперативно была доставлена в Суджанскую районную больницу, где ей оказана медицинская помощь», — сообщил Смирнов и добавил, что пожарного также везут в больницу.
Для создания санитарной зоны, которая должна защитить приграничные населенные пункты в «старых» российских регионах, Вооруженные силы страны проводят наступление в граничащей с Белгородчиной Харьковской области. Минобороны ежедневно отчитывается о продвижении в этой части зоны боевых действий. 11 июня 2024 года под контроль России перешел населенный пункт Тимковка.