Украинский дрон сбит в небе над Россией

Украинский беспилотник сбили над Белгородской областью

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбит над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Летательный аппарат был замечен в небе над регионом около 11:10 мск. Затем дрон был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны.

В Минобороны подчеркнули, что дрон был сбит при попытке атаковать Россию и указали, что он принадлежал к классу беспилотников самолетного типа. Такие летательные аппараты способны нести до нескольких килограммов взрывчатки и преодолевать сотни километров.

ВСУ регулярно наносят удары по Белгородской области, которая чаще других регионов подвергается атакам со стороны соседнего государства. Так, ранее 24 июня украинский беспилотник атаковал движущийся по трассе автомобиль. Перед этим ВСУ обстреляли город Грайворон, в результате чего ранения получили три человека. 23 июня тот же населенный пункт подвергся еще одной атаке — ее жертвой стал мирный житель.