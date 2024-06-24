Комментатор и советская теннисистка Анна Дмитриева умерла на 84-м году жизни

Умерла спортивный комментатор и теннисистка Анна Дмитриева. О ее уходе на 84-м году жизни сообщил ее друг, фотограф Юрий Рост.

«Ушла Анна Дмитриева, невероятной красоты человек. Мой ближайший, многолетний, сердечный друг», — сказал он.

По словам фотографа, она была великой теннисисткой, выдающимся телевизионным спортивным комментатором и организатором лучших спортивных программ, а также «образованной, умной, тонко понимающей все, доброй и терпимой».

Соболезнования выразила Федерация тенниса России (ФТР), назвав Дмитриеву голосом российского тенниса, передает РИА Новости. «Ушла из жизни Анна Владимировна Дмитриева. Наша прославленная теннисистка, 18-кратная чемпионка СССР, легендарный комментатор, любимый многими поколениями голос российского тенниса», — говорится в сообщении.

Тарпищев рассказал о тяжелой болезни Дмитриевой

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал «Матч ТВ», что смерть Анны Дмитриевой не была скоропостижной. По его словам, она давно тяжело болела. Какое именно заболевание было у нее, он не уточнил.

О недуге матери также заявил сын Дмитриевой Дмитрий Чуковский в комментарии для Sport24. «Мама давно болела, но стойко с этим справлялась. Многие не догадывались о ее болезни на протяжении многих-многих лет. Это было в ее духе. Заболевание было серьезным, но не хотелось бы говорить о подробностях недуга. В последние дни общался с мамой, и она чувствовала себя очень плохо», — сказал он.

Фото: Антон Белицкий / Коммерсантъ

Биография Дмитриевой

Дмитриева родилась 10 декабря 1940 года в Москве в семье главного художника МХАТа Владимира Дмитриева и актрисы Марины Пастуховой-Дмитриевой. Дважды была замужем: ее первым мужем был физик, внук писателя Алексея Толстого Михаил Толстой, вторым — Дмитрий Чуковский, внук писателя Корнея Чуковского. У нее двое детей: дочь Марина и сын Дмитрий.

Анна Дмитриева — победительница 12 турниров Международной федерации тенниса в одиночном разряде, заслуженный мастер спорта СССР, лауреат премии «Золотой микрофон» в номинации «Лучший спортивный комментатор». В 1964 году Дмитриева входила в пятерку лучших европейских теннисисток и получила звание заслуженного мастера спорта. В 1966 году окончила французское отделение филологического факультета МГУ, но после завершения спортивной карьеры решила работать не по профессии, а стать журналисткой. С 1975 года Дмитриева стала спортивной журналисткой. Она комментировала спортивные мероприятия на таких каналах, как «НТВ-Плюс. Спорт», Первый канал, «Матч ТВ» и «Евроспорт».