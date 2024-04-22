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14:35, 22 апреля 2024Спорт

Волейболистка молодежной сборной России умерла в 21 год. Что с ней случилось?

Волейболистка Арина Михайлина умерла в 21 год, она могла покончить с собой
СюжетЛетние Олимпийские игры

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Молодая российская волейболистка, кандидат в мастера спорта Арина Михайлина умерла в возрасте 21 года. Она играла за молодежную сборную России и становилась победительницей первенства России в 2018 году среди девушек до 17 лет.

Кроме того, в 2019 году она завоевала бронзу на Спартакиаде для учащихся. Михайлина выступала за клубы «Динамо — Водный Стадион», «Заречье — Одинцово».

Тело спортсменки было найдено у здания общежития

Как сообщает MK.Ru, тело девушки было найдено у здания общежития МЭИ на 1-й улице Синичкина на юго-востоке Москвы в воскресенье, 21 апреля. Ее еще живую обнаружили около 21:00. Характер травм позволил предположить, что спортсменка пыталась покончить с собой.

Как пишет Baza, волейболистка переписывалась со своим молодым человеком за некоторое время до того, как ее обнаружили на улице. Юноша заметил, что девушка будто прощается с ним. Он решил вызвать ей скорую, после чего сам направился к зданию общежития МЭИ, где жила Михайлина. Первая бригада медиков констатировала, что девушка в помощи не нуждается. После осмотра она поднялась на 16 этаж. Позже ее нашли лежащей под окнами. Вторая бригада скорой, приехавшая на вызов, отвезла пострадавшую в больницу, где она скончалась из-за несовместимых с жизнью травм.

Фото: страница Арины Михайлиной во «ВКонтакте»

Информацию о смерти Михайлиной подтвердили во Всероссийской федерации волейбола (ВФВ). «Вчера вечером на 22-м году жизни скончалась волейболистка пляжного "Заречья", игрок молодежной сборной страны», — говорится в сообщении. При этом в ВФВ причину гибели спортсменки не назвали.

В СМИ сообщают, что Михайлина подавала большие надежды. Известно, что пляжный волейбол впервые был включен в программу Олимпийских игр в 1996 году.

Ранее в России после первого поражения в карьере пропала молодая боксерша

В феврале 22-летняя боксерша Анна Цомартова пропала в Дагестане после первого поражения в карьере. Она приехала в Каспийск на соревнования по тайскому боксу, где впервые за десять лет проиграла. Поражение очень расстроило спортсменку, после чего Цомартова исчезла, оставив телефон.

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

По камерам видеонаблюдения установили, что девушка была на берегу Каспийского моря, после чего ее больше никто не видел. Родные Цомартовой рассказали, что ранее она никогда не вела себя подобным образом. Боксершу все еще ищут. Известно, что она училась в Ростовском юридическом институте МВД. Девушка с детства была связана со спортом, боксу она посвятила 13 лет жизни.

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      Анастасия Алимпиева
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