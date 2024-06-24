В Белоруссии начали готовиться к поиску диверсантов

МО Белоруссии: на проверке военные выполняют учебно-боевые задачи по поиску ДРГ

Белорусские военные на внезапной проверке готовности соединений и воинских частей вооруженных сил выполняют учебно-боевые задачи по поиску диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Об этом сообщило Министерство обороны (МО) республики, передает БелТА.

Отмечается, что силы специальных операций, а также приданные им подразделения ракетных войск и артиллерии занимаются поиском, блокированием и уничтожением диверсантов условного противника, а также занимают назначенные оборонительные рубежи.

Отмечается, что выполнение учебно-боевых задач проводится в тесном взаимодействии с авиацией, осуществляющей непосредственную поддержку.

Ранее в Минобороны Белоруссии сообщили, что к учениям нестратегических ядерных сил привлекут авиацию. Второй этап совместных учений России и Белоруссии стартовал 11 июня.