Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:45, 24 июня 2024Бывший СССР

В Белоруссии начали готовиться к поиску диверсантов

МО Белоруссии: на проверке военные выполняют учебно-боевые задачи по поиску ДРГ

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Белорусские военные на внезапной проверке готовности соединений и воинских частей вооруженных сил выполняют учебно-боевые задачи по поиску диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Об этом сообщило Министерство обороны (МО) республики, передает БелТА.

Отмечается, что силы специальных операций, а также приданные им подразделения ракетных войск и артиллерии занимаются поиском, блокированием и уничтожением диверсантов условного противника, а также занимают назначенные оборонительные рубежи.

Отмечается, что выполнение учебно-боевых задач проводится в тесном взаимодействии с авиацией, осуществляющей непосредственную поддержку.

Ранее в Минобороны Белоруссии сообщили, что к учениям нестратегических ядерных сил привлекут авиацию. Второй этап совместных учений России и Белоруссии стартовал 11 июня.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      Более 15 полицейских погибли от рук террористов в Дагестане. Еще 37 силовиков ранены

      Стало известно о тяжелом состоянии Заворотнюк на съемках «Моей прекрасной няни»

      Россиянам раскрыли способ снизить ставку по кредиту

      Священника в Дербенте убили на глазах жены. Он был известен всему городу, а его зять пережил атаку на храм в Чечне

      Раскрыты детали расследования дела о нападении в Дагестане

      МВД Азербайджана сообщило о стрельбе в Баку

      Беременная жена Бибера прошлась по улице в прозрачном комбинезоне

      В Севастополе пляжи оставили в оцеплении после ракетной атаки ВСУ

      СК установил личности напавших на синагоги и церкви в Дагестане боевиков

      ФСБ сообщила об уничтожении почти 100 беспилотников ВСУ в ДНР за неделю

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше