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09:53, 24 июня 2024Бывший СССР

В Эстонии сообщили о гибели наемника на территории Украины

Postimees сообщила о гибели наемника из Эстонии на территории Украины

Фото: Alina Smutko / Reuters

Наемник из Эстонии Мартин Яэгер, вступивший в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), погиб на территории Луганской народной республики (ЛНР). Об этом пишет эстонская газета Postimees.

Как сообщает издание, наемник вступил в состав третьей штурмовой бригады ВСУ, которая участвовала в боях в Харьковской области и близ Луганска на линии Купянск-Сватово.

Ранее количество иностранных специалистов, воющих на стороне украинской армии, оценил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По словам полковника, на Украине находится целый легион наемников. Речь идет, в частности, о гражданах Польши, Германии, Великобритании, а также других государств.

Помимо этого стало известно, что российские солдаты в ходе боев за Красногоровку в Донецкой народной республике ликвидировали группу колумбийских наемников. Отмечается, что прикомандированные к 59-й бригаде ВСУ наемники бесследно исчезли в мае 2024 года. Долгое время об их судьбе не было никакой информации, однако в последние дни появилась ясность.

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      Валентин Карант
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