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15:29, 24 июня 2024Бывший СССР

В Запорожской области сообщили о массированном обстреле ВСУ

Рогов: ВСУ открыли массированный огонь по селу Великая Знаменка в Запорожье

Фото: Dmytro Smolienko / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины открыли массированный огонь по селу Великая Знаменка в Каменко-Днепровском районе Запорожской области. Об этом сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Великая Знаменка под огнем боевиков ВСУ. Нацисты наносят массированные удары из тяжелых видов вооружения», — написал он.

По словам Рогова, в настоящий момент информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

В субботу, 22 июня, несколько подразделений Запорожской атомной энергостанции (ЗАЭС) остались без света после атаки украинских военных по Энергодару в Запорожье. По словам директора ЗАЭС Юрия Черничука, это было «ударом по безопасности ЗАЭС».

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      Александр Курбатов
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