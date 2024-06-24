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22:19, 24 июня 2024Мир

Вучич прокомментировал данные о поставках сербских боеприпасов ВСУ

Вучич сообщил, что Сербия поставляет вооружения законным пользователям

Фото: Marko Djurica / Globallookpress

Президент Сербии Александар Вучич прокомментировал информацию о якобы поставках сербских боеприпасов Вооруженным силам Украины (ВСУ), заявив, что Белград занимается производством и экспортом вооружения согласно существующим контрактам и не станет оправдываться за такие действия. Об этом сообщает ТАСС.

Он указал, что у Сербии имеются соответствующие контракты с Кипром, Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами. «У нас больше нет ни с кем соглашения о поставках вооружений и орудий», — подчеркнул Вучич.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва проверит информацию о якобы поставках части сербских боеприпасов, продаваемых западным странам, на Украину и будет в контакте с Белградом по этому вопросу.

22 июня газета Financial Times сообщила, что экспортированное с 2022 года Сербией оружие почти на миллиард долларов могло попасть на Украину. Издание отметило, что эту информацию косвенно подтвердил Вучич.

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      Маргарита Пименова
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