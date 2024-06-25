Певица Алсу назвала любовниц экс-супруга девушками с низким социальным статусом

Певица Алсу ответила на вопрос о любовницах экс-супруга, азербайджанского предпринимателя Яна Абрамова. Артистка пообщалась с журналистами Super.ru.

Алсу подчеркнула, что не хотела бы обсуждать романы бывшего мужа, «опускаясь до этого уровня». Она назвала любовниц Абрамова девушками с низким социальным статусом и отметила, что не будет говорить на эту тему.

Ранее Алсу намекнула на отношения Абрамова с моделью и бывшей возлюбленной рэпера Тимати Анастасией Решетовой. Артистка заявила, что Решетова врет, утверждая, что не встречалась с женатыми мужчинами.

О разводе певицы и бизнесмена стало известно 27 мая. Они состояли в браке 18 лет. Алсу и Абрамов воспитывают троих детей — 17-летнюю Сафину, 16-летнюю Микаэлу и 7-летнего Рафаэля. СМИ называли причиной разрыва отношений измены Абрамова.