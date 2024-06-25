Бывший вице-президент США назвал освобождение Ассанжа ошибкой

Бывший вице-президент США Пенс: освобождение Ассанжа является судебной ошибкой

Освобождение основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из тюрьмы является судебной ошибкой. Об этом в соцсети X написал бывший вице-президент США Майк Пенс.

«Не должно быть никаких сделок для тех, кто угрожает безопасности наших военных или национальной безопасности Соединенных Штатов», — подчеркнул он.

Журналист был освобожден из тюрьмы строгого режима Белмарш в Великобритании после того, как провел в ее стенах 1901 день. Он направился на самолете в Австралию.

Ранее на освобождение Ассанжа отреагировал американский журналист Такер Карлсон. Он написал, что ход событий был повернут вспять.