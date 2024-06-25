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18:39, 25 июня 2024Мир

Членов парламента Кении эвакуировали по подземным тоннелям из-за ворвавшихся протестующих

Депутат Бисау: членов парламента Кении тайно эвакуировали по подземным тоннелям

Фото: Monicah Mwangi / Reuters

Членов парламента Кении тайно эвакуировали по подземным тоннелям, когда в здание ворвались протестующие против увеличения налогов. Об этом рассказал депутат Морис Бисау, сообщает РИА Новости.

«Аппарат безопасности недооценил этот протест. Протестующие ворвались в парламент, и мы были вынуждены пройти в туннели и найти безопасный выход», — сказал законодатель.

По словам Бисау, здание парламента получило повреждения, в части помещений вспыхнул пожар. Он заверил, что протесты начали стихать после того, как службы правопорядка приняли необходимые меры для пресечения противозаконных действий протестующих.

Ранее протестующие в Найроби ворвались в парламент Кении и взорвали там дымовые шашки. Отмечается, что в законодательном органе страны шло голосование по проекту бюджета с повышением налогов. В ходе беспорядков пострадала сводная сестра бывшего президента США Барака Обамы, журналистка Аума Обама.

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      Виктория Кондратьева
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