Членов парламента Кении эвакуировали по подземным тоннелям из-за ворвавшихся протестующих

Депутат Бисау: членов парламента Кении тайно эвакуировали по подземным тоннелям

Членов парламента Кении тайно эвакуировали по подземным тоннелям, когда в здание ворвались протестующие против увеличения налогов. Об этом рассказал депутат Морис Бисау, сообщает РИА Новости.

«Аппарат безопасности недооценил этот протест. Протестующие ворвались в парламент, и мы были вынуждены пройти в туннели и найти безопасный выход», — сказал законодатель.

По словам Бисау, здание парламента получило повреждения, в части помещений вспыхнул пожар. Он заверил, что протесты начали стихать после того, как службы правопорядка приняли необходимые меры для пресечения противозаконных действий протестующих.

Ранее протестующие в Найроби ворвались в парламент Кении и взорвали там дымовые шашки. Отмечается, что в законодательном органе страны шло голосование по проекту бюджета с повышением налогов. В ходе беспорядков пострадала сводная сестра бывшего президента США Барака Обамы, журналистка Аума Обама.