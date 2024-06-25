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14:37, 25 июня 2024Россия

Медведев поставил одну задачу после терактов в Дагестане

Зампред СБ поставил задачу следить за настроениями после терактов в Дагестане

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Зампред Совета безопасности России (СБ) Дмитрий Медведев поставил одну задачу после серии терактов в Дагестане, передает РИА Новости.

Бывший президент призвал членов партии «Единая Россия» следить за настроениями в обществе. Кроме того, Медведев призвал не допускать, чтобы люди поддавались на провокации экстремистов.

До этого в Минздраве Дагестана сообщили, что жертвами терактов в республике стал 21 человек.

Вечером 23 июня в городах Дагестана произошла серия терактов. В Дербенте вооруженные люди напали на синагогу и православный храм, в Махачкале — обстреляли пост ДПС. Выяснилось, что в числе нападавших были сыновья главы Сергокалинского района Магомеда Омарова Осман и Адиль.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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