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07:35, 25 июня 2024Россия

Обнаружен дом отца дагестанских террористов

В Дагестане нашли дом главы района Омарова, чьи сыновья участвовали в теракте

Фото: Alec Weir / Unsplash

В Дагестане нашли дом Магомеда Омарова, отца террористов Османа и Адиля Омаровых. Об этом сообщает РИА Новости.

Журналисты сообщили, что обстановка вокруг дома экс-главы Сергокалинского района спокойная. Здание обнесено высоким забором. «Правоохранительных органов нет», — указало агентство.

Ранее Магомеда Омарова лишили должности главы Сергокалинского района. На допросе он признался силовикам, что знал о приверженности сыновей к радикальным идеям.

Вечером 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма и атаковали синагогу в Дербенте, одновременно с этим в Махачкале террористы обстреляли пост ДПС.

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      Маргарита Пименова
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