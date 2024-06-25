Обнаружен дом отца дагестанских террористов

В Дагестане нашли дом главы района Омарова, чьи сыновья участвовали в теракте

В Дагестане нашли дом Магомеда Омарова, отца террористов Османа и Адиля Омаровых. Об этом сообщает РИА Новости.

Журналисты сообщили, что обстановка вокруг дома экс-главы Сергокалинского района спокойная. Здание обнесено высоким забором. «Правоохранительных органов нет», — указало агентство.

Ранее Магомеда Омарова лишили должности главы Сергокалинского района. На допросе он признался силовикам, что знал о приверженности сыновей к радикальным идеям.

Вечером 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма и атаковали синагогу в Дербенте, одновременно с этим в Махачкале террористы обстреляли пост ДПС.