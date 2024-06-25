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12:54, 25 июня 2024Забота о себе

Психолог назвала группу детей с повышенным риском зависимости

Психолог Соловьева: дети с СДВГ чаще остальных подвержены разным зависимостям

Фото: SeventyFour / Shutterstock / Fotodom

Дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) чаще остальных подвержены разным зависимостям. Группу риска в эфире радиостанции «Говорит Москва» назвала психолог Елена Соловьева.

У таких детей, по мнению специалиста, есть проблемы с нейротрансмиттерными системами в мозге. Помимо этого, не всегда правильно работают их нейромедиаторы — норадреналин и дофамин. На фоне этого, объясняет психолог, людям часто не хватает «подпитки какой-то похвалой».

Таким детям сложно сосредоточиться во время чтения и на занятиях в школе, однако СДВГ не мешает им сидеть часами за компьютерной игрой. Соловьева пояснила, что в этот момент начинается быстрая дофаминовая система вознаграждения.

«У детей с СДВГ очень легко возникает игровая зависимость, это очень опасно, — заключила психолог. — Люди с СДВГ склонны к разного рода зависимостям, так как им все время надо черпать дофамин для нервной системы».

Незадолго до этого россиянам назвали причины тяги к азартным играм и финансовым пирамидам. В частности, на это влияет зависимость от денег, считают специалисты. В свою очередь, причина тяги к легким деньгам может быть скрыта в детских травмах.

Ранее психолог и преподаватель РАНХиГС Ирина Молвинская раскрыла главные ошибки женщин в отношениях. Тогда же специалист указала, что чрезмерная забота, контроль и опека не всегда уместны в партнерских отношениях. Бывает также, что женщина занимает роль матери для супруга-«подростка», что плохо сказывается на взаимодействии в паре.

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      Варвара Кошечкина
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