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21:59, 25 июня 2024Россия

Путин наградил погибших во время терактов в Дагестане полицейских

Путин наградил орденами Мужества полицейских, погибших в терактах в Дагестане

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденами Мужества полицейских, которые погибли в ходе терактов в Дербенте и Махачкале (Республика Дагестан). Подписанный российским лидером указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Ордена Мужества посмертно получили 18 человек. Также восемь сотрудников правоохранительных органов удостоились медали «За храбрость» II степени.

Ранее сообщалось, что Путин посмертно наградил орденом Мужества протоиерея Николая Котельникова и медалью «За отвагу» охранника церкви в Махачкале Михаила Вавилина.

23 июня в Дагестане произошла серия терактов. В городе Дербент были совершены нападения на православный храм и синагогу, а в Махачкале обстрелян пост ДПС. Среди террористов оказались дети главы Сергокалинского района Магомеда Омарова Осман и Адиль. Общее число жертв теракта составило, по разным данным, 23 или 25 человек.

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      Александра Синицына
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