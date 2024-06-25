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21:23, 25 июня 2024Бывший СССР

Рогов назвал ротацию в ВСУ сменой шила на мыло

Рогов высмеял ротацию в ВСУ и назвал ее сменой шила на мыло
Владимир Рогов

Владимир Рогов. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Ротация в командовании объединенными силами ВСУ является сменой шила на мыло. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по суверенитету, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

«Это смена шила на мыло. Режим Зеленского выбрал беспроигрышную тактику. Если есть какой-то успех, то это благодаря "гению наркокомандующего", а если отступление, то во всем виноват конкретный козел отпущения в армии», — отметил он.

Ранее Владимир Зеленский утвердил замену командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова. Последний заочно осужден в России на 28 лет за преступления в Донбассе в 2019 году.

В свою очередь, Рогов заявил, что смена Содоля на Гнатова не приведет к особым изменениям на фронте. Рогов также уточнил, что они «абсолютно идентичны в своем военном подходе и действиях».

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по суверенитету, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов рассказал, что Вооруженные силы Украины открыли массированный огонь по селу Великая Знаменка в Каменко-Днепровском районе Запорожской области.

Ранее сообщалось, что Гнатов в свое время рассматривался кандидатом на руководящие должности в ВСУ после увольнения главнокомандующего Валерия Залужного, но назначения не получил. В России он заочно приговорен к 28 годам колонии строгого режима за обстрел населенных пунктов в ДНР в 2019 году.

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