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20:52, 25 июня 2024Интернет и СМИ

Российское издание осудило теракты в Дагестане

Агентство IslamNews выступило с осуждением серии терактов в Дагестане

Фото: Александр Черных / Коммерсантъ

Российское издание IslamNews выступило с осуждением терактов в Дагестане. Об этом информационное агентство сообщило в своем материале.

«Ислам строго запрещает убийство мирных жителей, посягательство на храмы и священнослужителей других религий», — сообщило агентство.

Ранее политолог Артур Агеев указал на особенность террористов, атаковавших Дагестан. Он заявил, что они не похожи на боевиков, действовавших в 1990-х годах в России. По его словам, у преступников изменилась мотивация.

23 июня стало известно, что в Дагестане произошла серия терактов. В городе Дербент были совершены нападения на православный храм и синагогу, а в Махачкале обстрелян пост ДПС. Позднее сообщили, что среди террористов оказались дети главы Сергокалинского района Магомеда Омарова Осман и Адиль. Общее число жертв теракта составило, по разным данным, 23 или 25 человек.

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