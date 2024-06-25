Ставшего жертвой теракта в Дагестане священника представят к ордену Мужества

«Говорит Москва»: протоиерея Котельникова представят к ордену Мужества

Ставшего жертвой боевиков протоиерея Николая Котельникова представят к ордену Мужества. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» в Telegram.

Котельников стал одной из более чем 20 жертв нападений, совершенных 23 июня в Махачкале и Дербенте.

По информации «Известий», настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте изначально был целью одной из атак. Имя священника упоминается в переписке, посредством которой террористы координировали свои действия при подготовке к нападениям. Когда боевики вошли в храм, Котельников попытался остановить их, за это террористы выстрелили в него.

По словам знавшего Котельникова иеромонаха Иоанна (Анисимова), настоятель храма был незлобивым человеком и пользовался уважением не только в христианской, но и в мусульманской и иудейской общинах. «Это был пример дружбы, взаимного уважения между представителями разных конфессий», — сказал Иоанн.