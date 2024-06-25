В Конгрессе США поприветствовали освобождение Ассанжа

Конгрессвумен США Грин: слава Богу за освобождение основателя WikiLeaks Ассанжа

Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин поприветствовала освобождение основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом она написала на своей странице в соцсети X.

«Ассанжа намерены освободить после многолетнего заключения за такое преступление, как журналистика. Слава Богу за освобождение Джулиана!» — заявила конргессвумен.

Ранее Ассанж вышел из тюрьмы в Великобритании. Журналист покинул тюрьму строгого режима Белмарш после того, как провел в ее стенах 1901 день. В WikiLeaks отметили, что Высокий суд Лондона отпустил журналиста под залог. Сейчас он летит на родину в Австралию.

Ранее стало известно, что основатель WikiLeaks готовится к сделке с прокуратурой США, в рамках которой он может частично признать вину. Вероятно, согласие Ассанжа с этим условием позволило ему выйти на свободу.