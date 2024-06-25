В Кремле высказались о желании Запада «воевать до последнего украинца»

Помощник президента РФ Ушаков: Запад намерен воевать до последнего украинца

Запад заинтересован в продолжении конфликта на Украине «до последнего украинца». Таким образом помощник российского президента Юрий Ушаков прокомментировал отказ стран Запада от мирной инициативы России, его слова приводит РИА Новости.

«Запад нас не слышит и намерен воевать до последнего украинца», — заявил Ушаков.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что многие западные политики не пожелали даже вникнуть в суть мирных инициатив Москвы, которые могут реально завершить конфликт на Украине.

14 июня Путин на встрече с руководством МИД России назвал два условия прекращения огня Россией в зоне проведения специальной военной операции. Он сказал, что Москва прекратит огонь после того, как Киев выведет войска из Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик. Помимо этого, Украина должна официально уведомить об отказе вступления в НАТО.