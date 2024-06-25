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20:29, 25 июня 2024Наука и техника

В России отменили авиасалон МАКС-2024

Правительство России: авиасалон МАКС-2024 отменен

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Проведение авиасалона МАКС отменено в 2024 году. Об этом сообщается в соответствующем распоряжении правительства России.

«Позицию, касающуюся Международного авиационно-космического салона "МАКС-2024", исключить», — отмечено в документе.

Ранее, 13 июня, сообщалось об отмене проведения авиасалона в 2024 году. Об этом стало известно от неназванного источника ТАСС.

В мае источник РИА Новости в авиаотрасли сообщил, что МАКС-2024 могут отменить.

Авиасалон проводится раз в два года, начиная с 1993-го. В июне 2023-го авиасалон МАКС официально перенесли на 2024 и 2025 годы. Последний раз МАКС проводился в 2021 году.

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      Леонид Немов
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