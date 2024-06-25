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09:39, 25 июня 2024Силовые структуры

В российском регионе возбудили дела по факту махинаций при строительстве театра и детсада

На Камчатке из-за махинаций при строительстве театра и детсада возбуждены дела

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

На Камчатке по факту проверок прокуратуры возбудили уголовные дела из-за махинаций при строительстве социально важных объектов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении генеральной прокуратуры России по Дальневосточному федеральному округу.

По данным ведомства, речь идет о театре кукол на территории краевого центра и детском саде в селе Тиличики. Дело возбуждено по пункту «в» части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ, проводятся следственные действия.

Установлено, что строительство театра кукол началось в 2014 году. За десять лет успело смениться четыре подрядных организации, а при возведении здания были допущены многочисленные нарушения нормативных технических документов, устранение которых требует дополнительного финансирования в размере 90 миллионов рублей.

Детский сад в Тиличках был также построен с грубыми нарушениями строительных норм и правил, однако в 2021 году были подписаны документы о его приемке и оплате работ. Спустя три года специалисты обнаружили дефекты элементов здания, а образовательный процесс был перенесен в корпус местной школы. Ущерб региональному бюджету составил больше полумиллиарда рублей.

Ранее на Камчатке следователи возбудили уголовное дело о халатности при закупке лекарств для детей в отношении начальника одного из отделов министерства здравоохранения края. По версии следствия, женщина, зная о страдающих тяжелыми заболеваниями несовершеннолетних пациентах, не сформировала заявки в фонд «Круг Добра» в установленные сроки.

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      Олеся Мицкевич
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